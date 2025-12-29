L'événement était-il plutôt un non-événement?

En 1973, le «Battle of the Sexes» entre Billie Jean King et Bobby Riggs a marqué l’histoire du tennis et valorisé le tennis féminin, attirant 90 millions de téléspectateurs à Houston.

La fin de semaine dernière, un événement similaire à Dubaï a opposé Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios, mais est critiqué pour son manque d’équité, de spectacle et d’impact sur l’égalité hommes-femmes par le directeur de Tennis Montréal, Hughes Léger.

Pourquoi ce genre d'événement s'est-il tenu? N'était-ce qu'un affrontement centré autour du marketing?

Écoutez le directeur général de Tennis Montréal, Hughes Léger, aborder le sujet dans Les amateurs de sport, lundi soir.

Selon lui, l'événement a desservi la cause de l'égalité hommes-femmes au niveau des bourses octroyées aux joueurs et aux joueuses, dans un contexte où l'audience des matchs de sport féminins explose.



