Arts et spectacles
Alex Perron à J'en reviens pas

Commentaire haineux : «Je me disais qu'on allait évoluer, mais non!»

par 98.5

0:00
20:48

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 26 décembre 2025 11:07

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Commentaire haineux : «Je me disais qu'on allait évoluer, mais non!»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Lors du segment J'en reviens pas! l'animateur Jean-François Baril tend le micro à une personnalité publique pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Écoutez l'humoriste, animateur et acteur Alex Perron, qui est l'invité de l'émission Signé les fêtes ce vendredi. 

«Je me disais : citronnade de berlingot! Les commentaires sur le corps des gens, sur ce qu'on porte, ce qu'on a sur la tête... On dirait qu'on se répète chaque année. Je me disais qu'à un moment donné, on va évoluer, on va passer à une autre étape. Ben non, pas tant que ça!»

Alex Perron

