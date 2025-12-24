 Aller au contenu
Politique internationale
Noël à la Maison-Blanche

Ukraine: un plan de paix imposé par les intérêts commerciaux?

par 98.5

le 24 décembre 2025 14:25

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Ukraine: un plan de paix imposé par les intérêts commerciaux?
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Guillaume Lavoie analyse le contraste entre les visions de Biden et Trump sur le conflit ukrainien, où le pragmatisme commercial de Trump pourrait forcer des concessions territoriales difficiles.

En parallèle, le président tente de reprendre la main sur la sécurité intérieure malgré un camouflet de la Cour suprême concernant la Garde nationale à Chicago.

Enfin, une note plus légère: la tradition des cartes de Noël à la Maison-Blanche atteint des sommets, dépassant le million d'envois cette année.

Écoutez la chronique internationale de Guillaume Lavoie, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin. 

«Pour Trump, il n'y a pas d'enjeu de principe en cause dans le conflit Ukraine-Russie, sinon que c'est comme une roche désagréable dans un soulier qui empêche de faire du commerce.»

Guillaume Lavoie

