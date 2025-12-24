Guillaume Lavoie analyse le contraste entre les visions de Biden et Trump sur le conflit ukrainien, où le pragmatisme commercial de Trump pourrait forcer des concessions territoriales difficiles.

En parallèle, le président tente de reprendre la main sur la sécurité intérieure malgré un camouflet de la Cour suprême concernant la Garde nationale à Chicago.

Enfin, une note plus légère: la tradition des cartes de Noël à la Maison-Blanche atteint des sommets, dépassant le million d'envois cette année.

