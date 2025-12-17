Politique américaine

La tension entre Washington et Caracas franchit un nouveau cap alors que Donald Trump annonce, via Truth Social, un blocus total du Venezuela.

Cette escalade, marquée par le déploiement de navires de guerre américains et la saisie de pétroliers, fait craindre un affrontement direct entre les deux armées.

Le président américain accuse notamment le Venezuela d'avoir «volé» des territoires et des ressources naturelles aux États-Unis, en référence aux nationalisations passées.

Pour la première fois, le gouvernement vénézuélien est officiellement désigné comme une «organisation terroriste internationale» par la Maison-Blanche.

Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur les relations entre les États-Unis et le Venezuela, au micro de Philippe Cantin.

Pendant que Nicolás Maduro dénonce une violation du droit international devant l'ONU, le Congrès américain s'apprête à voter pour forcer l'administration à clarifier si les États-Unis sont, de fait, en train d'entrer en guerre.