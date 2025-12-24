Guide de survie des Fêtes

 Aller au contenu
Étiquette de réceptions de Noël: les faux pas à éviter

par 98.5

Le midi

le 24 décembre 2025

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Étiquette de réceptions de Noël: les faux pas à éviter
Si vous craignez les frictions familiales, n'hésitez pas à assigner les places ou à préparer des sujets de conversation neutres, comme les souvenirs d'enfance ou les projets du Nouvel An, pour désamorcer les tensions politiques. / Mirko Vitali/ Adobe Stock

Julie Blais Comeau partage ses conseils pour minimiser le stress des rassemblements. 

Elle suggère aux hôtes de prévoir des stratégies de médiation pour les sujets sensibles et aux invités de respecter scrupuleusement les consignes de réception.

L'experte insiste sur l'importance de la réciprocité, de la gestion proactive des restrictions alimentaires et de la responsabilité de l'hôte quant à la consommation d'alcool de ses convives pour assurer la sécurité de tous.

Écoutez Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette, donner tous les détails, mercredi, au Midi avec Valérie Beaudoin. 

«On va se mettre d’accord d’être en désaccord tous les deux. On peut parler passionnément de cet aspect de la politique [...] puis on peut complètement changer le sujet de conversation.»

Julie Blais Comeau

