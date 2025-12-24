Guide de survie des Fêtes

Julie Blais Comeau partage ses conseils pour minimiser le stress des rassemblements.

Elle suggère aux hôtes de prévoir des stratégies de médiation pour les sujets sensibles et aux invités de respecter scrupuleusement les consignes de réception.

L'experte insiste sur l'importance de la réciprocité, de la gestion proactive des restrictions alimentaires et de la responsabilité de l'hôte quant à la consommation d'alcool de ses convives pour assurer la sécurité de tous.

Écoutez Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette, donner tous les détails, mercredi, au Midi avec Valérie Beaudoin.