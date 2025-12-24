Chaos à Hollywood

À la veille de Noël, des milliers d’habitants de Los Angeles ont reçu l’ordre d'évacuer la ville en raison de pluies diluviennes à venir dans les prochaines heures et les prochains jours.

Cette région a été durement touchée par les catastrophes naturelles pendant les dernières années.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud brosser le portrait de la situation, mercredi, au Midi avec Valérie Beaudoin.