Chaos à Hollywood

À la veille de Noël, des milliers d’habitants de Los Angeles ont reçu l’ordre d'évacuer la ville en raison de pluies diluviennes à venir dans les prochaines heures et les prochains jours.
Cette région a été durement touchée par les catastrophes naturelles pendant les dernières années.
Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud brosser le portrait de la situation, mercredi, au Midi avec Valérie Beaudoin.
«Ce n'est pas de la pluie qui dégringole des collines, mais de la boue qui emporte tout sur son passage.»