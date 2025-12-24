Grippe et virus, conseils essentiels

Devant l'occupation des urgences à 123%, Gabrielle Nguyen propose la pharmacie comme première ressource.

Elle suggère entre autres une trousse domestique composée d'antifièvres, d'un thermomètre et de solutions salines.

La pharmacienne insiste: l'isolement est nécessaire en cas de symptômes intenses pour protéger les personnes vulnérables.

Enfin, elle rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour le vaccin contre la grippe, malgré le délai d'immunité.

Écoutez la pharmacienne Gabrielle Nguyen expliquer le tout, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin.