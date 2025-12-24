Pour de nombreux étudiants internationaux, le réveillon rime souvent avec solitude, faute de moyens pour retourner dans leur pays natal.

Fadwa Lapierre présente une initiative inspirante: le programme Ensemble pendant les fêtes de l'UQAM, qui célèbre ses 18 ans d'existence.

Le concept est simple mais puissant: jumeler des étudiants étrangers avec des membres de la communauté universitaire (professeurs, retraités ou diplômés) qui ouvrent leur porte pour les célébrations.

