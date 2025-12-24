Vous n'avez toujours pas trouvé de cadeaux de Noël ce mercredi 24 décembre?

Il n'est pas trop tard pour aller en acheter, explique la cheffe de contenu chez Elle Québec, Laurie Dupont.

Voici une liste non exhaustive qu'elle vous propose:

Jeux de discussion comme Parle parle de la compagnie MEYEUR;

Jeux pour adute Tout le monde s'haït (du balado qui porte le même nom);

Casse-tête de la compagnie québécoise Holiyay;

Livre de recette;

Abonnement chez Léo - Comptoir Floral pour envoyer des fleurs à ses proches;

Écoutez Laurie Dupont, cheffe de contenu Culture et société chez ELLE Québec et VÉRO, à l'émission Le midi, pour tout savoir sur les cadeaux de dernière minute à donner pour Noël.