 Aller au contenu
Société
24 décembre

Des idées de cadeaux de dernière minute

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Le midi

le 24 décembre 2025 14:28

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Des idées de cadeaux de dernière minute
Idées de cadeaux de dernière minute / Adobe Stock / Vincent Lekabel

Vous n'avez toujours pas trouvé de cadeaux de Noël ce mercredi 24 décembre?

Il n'est pas trop tard pour aller en acheter, explique la cheffe de contenu chez Elle Québec, Laurie Dupont.

Voici une liste non exhaustive qu'elle vous propose:

  • Jeux de discussion comme Parle parle de la compagnie MEYEUR;
  • Jeux pour adute Tout le monde s'haït (du balado qui porte le même nom);
  • Casse-tête de la compagnie québécoise Holiyay;
  • Livre de recette;
  • Abonnement chez Léo - Comptoir Floral pour envoyer des fleurs à ses proches;

Écoutez Laurie Dupont, cheffe de contenu Culture et société chez ELLE Québec et VÉRO, à l'émission Le midi, pour tout savoir sur les cadeaux de dernière minute à donner pour Noël.

Vous aimerez aussi

Messe de Noël du Pape Léon XIV: «C'est la discontinuité dans la continuité»
Le midi
Messe de Noël du Pape Léon XIV: «C'est la discontinuité dans la continuité»
0:00
3:13
Noël des «orphelins»: le programme qui brise la solitude étudiante
Le midi
Noël des «orphelins»: le programme qui brise la solitude étudiante
0:00
8:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Étiquette de réceptions de Noël: les faux pas à éviter
Rattrapage
Guide de survie des Fêtes
Étiquette de réceptions de Noël: les faux pas à éviter
Noël des «orphelins»: le programme qui brise la solitude étudiante
Rattrapage
«Ensemble pendant les fêtes» de l’UQAM
Noël des «orphelins»: le programme qui brise la solitude étudiante
Messe de Noël du Pape Léon XIV: «C'est la discontinuité dans la continuité»
Rattrapage
Place Saint-Pierre
Messe de Noël du Pape Léon XIV: «C'est la discontinuité dans la continuité»
Ukraine: un plan de paix imposé par les intérêts commerciaux?
Rattrapage
Noël à la Maison-Blanche
Ukraine: un plan de paix imposé par les intérêts commerciaux?
Los Angeles paralysée par la pluie: évacuations et autoroutes fermées
Rattrapage
Chaos à Hollywood
Los Angeles paralysée par la pluie: évacuations et autoroutes fermées
Salim Idrissi offre des cadeaux sarcastiques aux chefs politiques
Rattrapage
Un GPS pour Legault et des boulets pour Poilievre?
Salim Idrissi offre des cadeaux sarcastiques aux chefs politiques
Urgences saturées: pourquoi appeler le 8-1-1 avant de partir
Rattrapage
Santé Québec
Urgences saturées: pourquoi appeler le 8-1-1 avant de partir
Fêtes et maladies: quand s'isoler pour protéger ses proches ?
Rattrapage
Grippe et virus, conseils essentiels
Fêtes et maladies: quand s'isoler pour protéger ses proches ?
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
Rattrapage
Documents dévoilés
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
Magasinage des Fêtes: peut-on vraiment se fier à l'IA pour ses achats de Noël?
Rattrapage
Idées de cadeaux
Magasinage des Fêtes: peut-on vraiment se fier à l'IA pour ses achats de Noël?
Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?
Rattrapage
Mise en garde de la santé publique de Seattle
Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Rattrapage
Gel de subventions
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
Rattrapage
Le retour d'une obsession
Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens
Rattrapage
Contre les Bruins à Boston
Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens