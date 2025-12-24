Retour inespéré de son mari chez les Canadiens

Dans cet entretien, Marie-Pierre Danault exprime sa joie immense suite au retour de Phillip Danault chez les Canadiens de Montréal, qualifiant cet échange de «cadeau de Noël inespéré».

Après avoir vécu sous le soleil de la Californie, la famille se réjouit de retrouver ses racines et l'hiver québécois.

Leurs deux enfants sont particulièrement enthousiastes à l'idée de jouer dans la neige, tandis que l'organisation du Canadien a déjà facilité leur intégration en offrant de nouveaux chandails.

Forte de son expérience passée, Marie-Pierre aborde sereinement le retour sous les projecteurs montréalais, privilégiant la gratitude et l'accueil chaleureux reçu.

Écoutez Marie-Pierre Danault, l'épouse de Phillip, parler de l'adaptation de sa famille au déménagement, mercredi, au micro de Louis Jean.