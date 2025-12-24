Une trentenaire recevra des inconnus à Noël

Une microbiologiste dans la trentaine recevra des inconnus chez elle le jour de Noël pour briser sa solitude et celle des autres.
Écoutez Louis Lacroix raconter cette histoire révélée par le Journal de Montréal, mercredi, lors de son Tour d'horizon de l'actualité.
«Elle a lancé l'invitation sur les réseaux sociaux pour réunir des gens qui, comme elle, sont seuls. Pour l'instant, sept personnes ont répondu à l'appel. Des femmes, des hommes également, dans la quarantaine, la cinquantaine et même deux personnes un petit peu plus âgées. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils sont seuls à Noël et, finalement, ils vont passer cette soirée ensemble.»
Aussi dans ce Tour d'horizon:
- Journal de Montréal: des CHSLD dans la région de Québec hébergent plusieurs centenaires;
- Journal de Montréal: plusieurs personnes issues de l'immigration au Québec passeront le temps des fêtes loin de leurs proches;
- Le Devoir: un retour sur la trêve de Noël lors de la 1re guerre mondiale;
- The Gazette: une famille juive de Montréal a appelé la police après avoir vu une croix gammée dessinée dans la neige devant chez elle;
- Le nom de Trump dans plusieurs documents de l'affaire Epstein;
- Le Devoir: le Québec devrait-il miser sur les batteries de stockage?;
- Le nouveau chef du PLQ sera connu au plus tard le 14 mars prochain;
- La Presse: sanction des tribunaux québécois pour réprimander les citoyens qui utilisent l'intelligence artificielle de manière fautive pour se défendre;
- La carte électorale sera contestée devant la Cour suprême.