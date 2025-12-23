Conduite automobile en hiver

C'est l'hiver et la conduite automobile est plus ardue qu'en saison estivale.

Il est donc le temps de parler de conduite sécuritaire et de comportements dangereux sur les routes.

Écoutez à ce sujet le pilote Bertrand Godin, spécialiste en matière de conduite sécuritaire, conférencier, auteur et chroniqueur, en compagnie de Jean-Sébastien Hammal.

Les sujets discutés

Les comportements irritants sur la route au Québec;

Le non-respect de la distance de sécurité;

L’utilisation du cellulaire au volant;

L’oubli du clignotant;

Les phares trop puissants;

La mauvaise anticipation.

On insiste sur la vigilance accrue en conditions hivernales (neige, poudrerie, glace noire), la planification pour les véhicules électriques (réseau de bornes), et la prévention contre l’alcool au volant, surtout durant les Fêtes.