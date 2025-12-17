 Aller au contenu
Justice et faits divers
Fraude de Ponzi

Des centaines d'investisseurs floués pour 20 M$

Entendu dans

Radio textos

le 17 décembre 2025 11:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Une centaine d'investisseurs québécois ont été victimes d'une fraude de Ponzi. Benoit Dicaire, un homme originaire de la Montérégie, était derrière ce stratagème qui lui a permis d'amasser près de 20 M$.

Comment peut-on se protéger de ces tactiques frauduleuses?

Écoutez Diane Thériault, victime de fraude, et Sylvain Paquette, consultant en prévention criminalité financière, au micro de Marie-Ève Tremblay.

«Il nous faisait parvenir les intérêts mensuels, mais quand est venu le moment de récolter les capitaux, toutes les excuses étaient là. Il reportait tout le temps. J'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré des personnes qui sont proches de moi, qui avaient aussi fait des investissements. C'est à ce moment que j'ai dit OK, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas.»

Diane Thériault

