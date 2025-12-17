Une centaine d'investisseurs québécois ont été victimes d'une fraude de Ponzi. Benoit Dicaire, un homme originaire de la Montérégie, était derrière ce stratagème qui lui a permis d'amasser près de 20 M$.

Comment peut-on se protéger de ces tactiques frauduleuses?

Écoutez Diane Thériault, victime de fraude, et Sylvain Paquette, consultant en prévention criminalité financière, au micro de Marie-Ève Tremblay.