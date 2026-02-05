 Aller au contenu
Super Bowl LX

Jusqu'à 233 000 $ US la seconde: est-ce qu'acheter de la pub au Super Bowl vaut le coût?

Les annonceurs devront débourser des sommes records pour le Super Bowl LX alors que le prix d'un spot de 30 secondes oscillera autour de 8 millions $US. Certains emplacements premium pourraient même atteindre les 10 millions $US, ce qui représente un coût vertigineux de plus de 233 000 $ par seconde d’antenne.

Alors que plus de 127 millions de téléspectateurs ont suivi le dernier Super Bowl, l'investissement en vaut-il toujours le coût pour les marques ?

Écoutez la chronique La valeur de l'argent avec Hugues Léger, ce jeudi, à l'émission Les Amateurs de sports avec Mario Langlois.

