Les annonceurs devront débourser des sommes records pour le Super Bowl LX alors que le prix d'un spot de 30 secondes oscillera autour de 8 millions $US. Certains emplacements premium pourraient même atteindre les 10 millions $US, ce qui représente un coût vertigineux de plus de 233 000 $ par seconde d’antenne.

Alors que plus de 127 millions de téléspectateurs ont suivi le dernier Super Bowl, l'investissement en vaut-il toujours le coût pour les marques ?

