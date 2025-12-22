 Aller au contenu
Société
Hausse des cas d'influenza

Comment bien traiter une grippe à la maison?

par 98.5

le 22 décembre 2025 12:21

Valérie Beaudoin
Comment bien traiter une grippe à la maison?
L'explosion des cas de grippe que vit actuellement la province engorge les salles d'urgence, alors que le pic des cas de grippe survient habituellement au mois de février. Comment bien se traiter de la maison afin d'éviter de se rendre à l'hôpital?

Écoutez le Dr Gilbert Boucher expliquer les meilleures techniques d'autosoin, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.

L'urgentologue incite les gens à se protéger en prenant rendez-vous pour la vaccination.

«Cette année, on parle d'une nouvelle variante [d'influenza] et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Ça fait qu'on le voit beaucoup puis ça nous frappe très fort. On a vu une différence depuis dix, douze jours. L'affluence dans nos urgences est monstre. Vous savez, les jeunes en santé dans nos salles d'attente avec l'influenza, on n'a rien à leur offrir. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils risquent d'infecter les autres patients qui sont là.»

Dr Gilbert Boucher

