Hausse des cas d'influenza

L'explosion des cas de grippe que vit actuellement la province engorge les salles d'urgence, alors que le pic des cas de grippe survient habituellement au mois de février. Comment bien se traiter de la maison afin d'éviter de se rendre à l'hôpital?

Écoutez le Dr Gilbert Boucher expliquer les meilleures techniques d'autosoin, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.

L'urgentologue incite les gens à se protéger en prenant rendez-vous pour la vaccination.