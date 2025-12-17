Annonce prévue à 14h

Pablo Rodriguez annoncera son départ du Parti libéral du Québec cet après-midi après avoir perdu l'appui de son caucus et des militants. Le PLQ peut-il rebondir d'ici les prochaines élections générales?

Écoutez le chroniqueur politique, Jonathan Trudeau, aborder les récents développements entourant la démission de Pablo Rodriguez au micro de Marie-Eve Tremblay.