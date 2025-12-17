 Aller au contenu
Politique provinciale
Annonce prévue à 14h

Démission de Pablo Rodriguez: «Le mal est déjà fait pour 2026»

par 98.5

0:00
26:02

Entendu dans

Radio textos

le 17 décembre 2025 10:45

Avec

Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Démission de Pablo Rodriguez: «Le mal est déjà fait pour 2026»
Pablo Rodriguez annoncera son départ du Parti libéral du Québec cet après-midi après avoir perdu l'appui de son caucus et des militants. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Pablo Rodriguez annoncera son départ du Parti libéral du Québec cet après-midi après avoir perdu l'appui de son caucus et des militants. Le PLQ peut-il rebondir d'ici les prochaines élections générales?

Écoutez le chroniqueur politique, Jonathan Trudeau, aborder les récents développements entourant la démission de Pablo Rodriguez au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Il y a des militants libéraux et des élus qui, encore dans les dernières heures, me disaient qu'il est probablement trop tard pour la prochaine élection, que le mal est déjà fait. C'est à dire que, la marque de commerce du parti a tellement été entachée, eux qui essayaient de se refaire une espèce de virginité politique depuis les dix dernières années. Tout ce travail là, ils ont l'impression que ça a été fait pour rien.» 

Jonathan Trudeau

