Politique provinciale
Crise au PLQ

Qui pourrait remplacer Pablo Rodriguez à la tête de PLQ?

le 16 décembre 2025 12:18

Marie-Eve Tremblay
Rodolphe Husny
La situation ne s'améliore pas pour Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

La situation ne s'améliore pas pour Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec. Le Journal de Montréal révèle mardi qu'une vingtaine de donateurs à la campagne ont reçu des enveloppes de 500$ d'argent comptant pour rembourser leurs contributions à sa campagne à la chefferie.

Si plusieurs estiment qu'il doit quitter la formation politique, qui pourrait prendre sa place? 

Écoutez Rodolphe Husny, analyste politique et ancien conseiller politique, se pencher sur la question, mardi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Il est en train de plomber son parti. On ne peut pas avoir un chef du Parti libéral du Québec dont le nom est associé à des enquêtes, à plusieurs enquêtes à l'UPAC et qu'il puisse ensuite dire: Je suis un premier ministre en attente. Je pense que sa réputation est entachée. Je pense que son leadership est entaché.»

Rodolphe Husny

