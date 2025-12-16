Crise au PLQ

La situation ne s'améliore pas pour Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec. Le Journal de Montréal révèle mardi qu'une vingtaine de donateurs à la campagne ont reçu des enveloppes de 500$ d'argent comptant pour rembourser leurs contributions à sa campagne à la chefferie.

Si plusieurs estiment qu'il doit quitter la formation politique, qui pourrait prendre sa place?

Écoutez Rodolphe Husny, analyste politique et ancien conseiller politique, se pencher sur la question, mardi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.