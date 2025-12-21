Chronique société

La magie de Noël pour les enfants et la famille, c'est souvent les mamans qui la créent, selon la chroniqueuse Bianca Longpré.
Écoutez-la discuter avec Denis Lévesque de la charge mentale que représente le temps des fêtes pour les mères, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«Je trouve que le père Noël vient ramasser tout le mérite de la magie de Noël. Mais le père Noël, dans les faits, c'est la mère. C'est elle qui fait pas mal tout pour Noël. Donc, moi, quand je parle à mon petit de quatre ans, le père Noël, je ne lui donne pas trop de crédit. Je veux qu'il sache que c'est maman qui prépare tout. Si on avait attendu après mon chum pour décorer la maison, il y aurait encore le squelette de l'Halloween.»