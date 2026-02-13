 Aller au contenu
Société
Épreuve de français

Français au cégep: un nouveau programme ne changerait rien selon un enseignant

par 98.5

0:00
15:24

Entendu dans

La commission

le 13 février 2026 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Français au cégep: un nouveau programme ne changerait rien selon un enseignant
La commission / Cogeco Média

Le Journal de Montréal révèle une baisse du niveau du français dans les cégeps du Québec. Les récentes statistiques révèlent que le taux de réussite à l’épreuve de français au collégial recule, passant de 88% en 2019 à 83% l’an dernier. 

Écoutez Luc Papineau, professeur de français au secondaire depuis plus de 30 ans, discuter de ces statistiques, vendredi, à La commission.

L'enseignant d'expérience est d'avis qu'un nouveau programme n'est pas la solution miracle pour renverser cette tendance, comme le démontrent les résultats de la dernière mise à jour effectuée par le ministère de l'Éducation, en 2001.

«On va nous proposer un nouveau programme qui ne changera rien non plus. Il n'y a pas une réflexion en profondeur sur le programme de français et comment on doit l'enseigner. Nos jeunes ressemblent aux attentes qu'on place en eux. On ne peut pas dire qu'on n'est pas exigeants, mais ils sont le reflet de ce qu'on leur demande. Je ne peux pas blâmer les jeunes.»

Luc Papineau

Vous aimerez aussi

«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
La commission
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
0:00
11:41
Les commissaires soulignent la Journée mondiale de la radio
La commission
Les commissaires soulignent la Journée mondiale de la radio
0:00
7:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
Rattrapage
Projet de cité universitaire sur le sujet
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
Chirurgies de la hanche et du genou: un projet pilote pour être opéré au privé
Rattrapage
Un projet pilote d'envergure à Montréal
Chirurgies de la hanche et du genou: un projet pilote pour être opéré au privé
Transport médical par hélicoptère: la règle du plus bas soumissionnaire dénoncée
Rattrapage
Aucun critère de qualité, de fiabilité
Transport médical par hélicoptère: la règle du plus bas soumissionnaire dénoncée
Cuba: est-ce que le Canada suivra les traces du Mexique et Chili?
Rattrapage
Aide humanitaire
Cuba: est-ce que le Canada suivra les traces du Mexique et Chili?
Santé Québec: un équilibre budgétaire atteint au détriment des patients?
Rattrapage
Un déficit colossal de 1,5 milliard de dollars
Santé Québec: un équilibre budgétaire atteint au détriment des patients?
Une application citoyenne pour pallier les ratés de communication du REM?
Rattrapage
En cas de panne
Une application citoyenne pour pallier les ratés de communication du REM?
Les commissaires soulignent la Journée mondiale de la radio
Rattrapage
Hommage à des animateurs québécois
Les commissaires soulignent la Journée mondiale de la radio
Un Ukrainien retiré des Jeux de Milan: «Il était pour être sur le podium»
Rattrapage
Son casque était à saveur politique
Un Ukrainien retiré des Jeux de Milan: «Il était pour être sur le podium»
C'est la journée J'achète un billet québécois
Rattrapage
Bonne nouvelle du jour
C'est la journée J'achète un billet québécois
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
Rattrapage
À partir du mois de mai
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
«C'est plutôt une question de la préparer pour dans quelques années»
Rattrapage
Kim Jong-un possiblement remplacé par sa fille
«C'est plutôt une question de la préparer pour dans quelques années»
Violence chez des élèves: les enseignants reçoivent des formations préventives
Rattrapage
Plan de lutte des écoles
Violence chez des élèves: les enseignants reçoivent des formations préventives
Le ministre Samuel Poulin a-t-il fait une bourde?
Rattrapage
Déclarations sur l'immigration
Le ministre Samuel Poulin a-t-il fait une bourde?
«On se rend compte que les frais pour l'État passent du simple au double»
Rattrapage
Entente avec la FMSQ
«On se rend compte que les frais pour l'État passent du simple au double»