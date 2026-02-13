Le Journal de Montréal révèle une baisse du niveau du français dans les cégeps du Québec. Les récentes statistiques révèlent que le taux de réussite à l’épreuve de français au collégial recule, passant de 88% en 2019 à 83% l’an dernier.

Écoutez Luc Papineau, professeur de français au secondaire depuis plus de 30 ans, discuter de ces statistiques, vendredi, à La commission.

L'enseignant d'expérience est d'avis qu'un nouveau programme n'est pas la solution miracle pour renverser cette tendance, comme le démontrent les résultats de la dernière mise à jour effectuée par le ministère de l'Éducation, en 2001.