Le Journal de Montréal révèle une baisse du niveau du français dans les cégeps du Québec. Les récentes statistiques révèlent que le taux de réussite à l’épreuve de français au collégial recule, passant de 88% en 2019 à 83% l’an dernier.
Écoutez Luc Papineau, professeur de français au secondaire depuis plus de 30 ans, discuter de ces statistiques, vendredi, à La commission.
L'enseignant d'expérience est d'avis qu'un nouveau programme n'est pas la solution miracle pour renverser cette tendance, comme le démontrent les résultats de la dernière mise à jour effectuée par le ministère de l'Éducation, en 2001.
«On va nous proposer un nouveau programme qui ne changera rien non plus. Il n'y a pas une réflexion en profondeur sur le programme de français et comment on doit l'enseigner. Nos jeunes ressemblent aux attentes qu'on place en eux. On ne peut pas dire qu'on n'est pas exigeants, mais ils sont le reflet de ce qu'on leur demande. Je ne peux pas blâmer les jeunes.»