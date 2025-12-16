 Aller au contenu
Musique
Liste du magazine Billboard

Quelques chansons pop de Noël des 25 dernières années

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 09:36

Avec

La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le magazine Billboard a récemment fait paraître sa liste des 30 chansons de Noël des années 2000 à aujourd'hui. 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présenter plusieurs titres, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

