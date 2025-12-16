Liste du magazine Billboard

Le magazine Billboard a récemment fait paraître sa liste des 30 chansons de Noël des années 2000 à aujourd'hui.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présenter plusieurs titres, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
Le magazine Billboard a récemment fait paraître sa liste des 30 chansons de Noël des années 2000 à aujourd'hui.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présenter plusieurs titres, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.