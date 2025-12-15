 Aller au contenu
Justice et faits divers
En diffusion depuis les années 1970

Le «Buzzer»: la mystérieuse radio russe de l'Apocalypse

par 98.5

le 15 décembre 2025

Christian Page / Cogeco Média

Avez-vous déjà entendu parler du phénomène fascinant en Russie: le «Buzzer» (UVB-76)? 

Il s'agit d'une tour radio émettant un bruit de «buzz» répétitif sur la fréquence 4625 kHz depuis les années 1970.

Cette station, située près de Moscou, reste entièrement mystérieuse quant à sa fonction.

De temps à autre, le signal est interrompu pour laisser place à des messages vocaux ou des codes morse.

L'activité du Buzzer augmente lors de tensions internationales impliquant la Russie.

Trois hypothèses principales sont avancées: espionnage, étude de l'ionosphère, ou le maintien d'un canal radio ouvert et disponible en cas d'Apocalypse.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, lever le voile sur ce mystère, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

