Des règles hivernales strictes

La décision de permettre à nouveau les buttes de neige dans les cours d'école au Québec est saluée, mais les règles strictes qui l'encadrent provoquent l'indignation de nombreux auditeurs.

Les nouvelles mesures exigent notamment que les buttes aient une inclinaison maximale de 25%, une hauteur maximale de trois mètres, des montées et des descentes clairement indiquées, et qu'elles soient inspectées quotidiennement.

Écoutez le directeur d’école au primaire à la retraite, Émilio Norcia, mardi matin, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, ces réglementations sont excessives et déconnectées de la réalité, où l'on est constamment en quête de sécurité maximale.