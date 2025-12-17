Signe que les temps sont durs

Certains clients demandent à leur coiffeur ou leur coiffeuse de payer leur rendez-vous quelques jours après celui-ci, étant donné leur budget serré.

Écoutez Fadwa Lapierre, qui a découvert ce phénomène en discutant avec des coiffeuses de diverses régions du Québec, témoigner de cette réalité qui démontre l'impact de la hausse du coût de la vie, mercredi, à La commission.