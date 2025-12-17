Signe que les temps sont durs

Certains clients demandent à leur coiffeur ou leur coiffeuse de payer leur rendez-vous quelques jours après celui-ci, étant donné leur budget serré.
Écoutez Fadwa Lapierre, qui a découvert ce phénomène en discutant avec des coiffeuses de diverses régions du Québec, témoigner de cette réalité qui démontre l'impact de la hausse du coût de la vie, mercredi, à La commission.
«Elle se dit que, si elle n'accepte pas, de toute façon, les clients vont reporter le rendez-vous et elle va perdre de l'argent car il y aura un trou dans son horaire.»