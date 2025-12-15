À l'occasion de sa dernière chronique en 2025, le chroniqueur Stéphane Gendron offre un bilan 2025 des élus.

Dans une discussion animée, lundi matin, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, livre son bilan politique de l'année 2025, se concentrant particulièrement sur la situation du Parti libéral du Québec (PLQ) et son chef, Pablo Rodriguez.

Le chroniqueur n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa déception quant à la façon dont le parti est géré.

Stéphane Gendron croit qu'une fenêtre pourrait s'ouvrir pour le Parti québécois, bien qu'il doute fortement de Paul St-Pierre Plamondon.

