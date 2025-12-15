 Aller au contenu
Bilan 2025 des élus

Quel est le politicien qui s’est le plus illustré en 2025?

À l'occasion de sa dernière chronique en 2025, le chroniqueur Stéphane Gendron offre un bilan 2025 des élus.

Dans une discussion animée, lundi matin, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, livre son bilan politique de l'année 2025, se concentrant particulièrement sur la situation du Parti libéral du Québec (PLQ) et son chef, Pablo Rodriguez.

Le chroniqueur n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa déception quant à la façon dont le parti est géré.

Écoutez le chroniqueur aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Stéphane Gendron croit qu'une fenêtre pourrait s'ouvrir pour le Parti québécois, bien qu'il doute fortement de Paul St-Pierre Plamondon.

Autres sujets traités:

  • La crise des éoliennes et la décarbonation: des critiques envers Hydro-Québec;
  • L'impact des projets énergétiques précédents sur les agriculteurs;
  • La K-pop: les effets de l'hystérie collective en Corée du Sud.

