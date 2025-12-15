 Aller au contenu
Mangez-vous sans gluten pour rien?

«Le gluten a mauvaise presse depuis une dizaine d'années» -Isabelle Huot

par 98.5

0:00
13:39

Entendu dans

Radio textos

le 15 décembre 2025 11:23

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le gluten a mauvaise presse depuis une dizaine d'années» -Isabelle Huot
Isabelle Huot / Cogeco Média

Le gluten est souvent montré du doigt dans nos assiettes, avec de nombreuses personnes qui choisissent de l'éliminer de leur alimentation dans l'espoir de maigrir ou par conviction qu'il est mauvais pour la santé.

Mais est-ce vraiment un aliment à éviter pour la majorité de la population?

Isabelle Huot, docteure en nutrition, fait le point sur les mythes et réalités entourant cette protéine omniprésente.

Elle explique qu'éviter le gluten sans diagnostic réel peut entraîner la consommation d'aliments de substitution moins nutritifs et plus chers, elle exhorte donc les gens à consulter pour confirmer une véritable intolérance et éviter de s'imposer des régimes restrictifs inutiles.

Écoutez la docteure en nutrition discuter des mythes et de la réalité du gluten, lundi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

