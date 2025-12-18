Un autre scandale qui éclabousse le PLQ

Pablo Rodriguez a finalement annoncé, mercredi, son départ au caucus libéral après cinq semaines de révélations sur de présumées tactiques de financement douteuses en lien avec sa course à la chefferie
Écoutez Patrick Lagacé commenter la démission du chef libéral dans le cadre de son tour d'horizon, jeudi matin.
«Au Parti libéral, il y a des gens pour qui, semble-t-il, contourner les règles, piétiner les règles, payer du monde en dessous de la table, rembourser des prête-noms, tout ça est normal [...] J'ai toujours estimé qu'après tout ce qu'on a appris à la Commission Charbonneau, le Parti libéral n'a jamais vraiment fait son mea-culpa. On a balayé ça sur le tapis...»
Autres sujets abordés
- Sondage Léger: le PQ de Paul St-Pierre Plamondon recule à 35 %;
- Un groupe déguisé en Pères Noël et en lutins a dérobé pour 3000 $ de nourriture dans un supermarché Metro du Plateau-Mont-Royal pour la redistribuer à Hochelaga-Maisonneuve;
- Interdictions dans les cours d'école: une recension montre que plusieurs écoles interdisent maintenant de courir ou de jouer à la tag, une situation dénoncée par des experts qui craignent pour le développement des enfants;
- Un militaire canadien devant les tribunaux pour avoir possiblement livré des secrets à l'Ukraine sous la pression de menaces de chantage;
- Les débuts difficiles de l'entraîneur Wilfried Nancy en Écosse provoquent déjà la colère des partisans du Celtic de Glasgow.