Adresse à la nation de 18 minutes du président

Donald Trump s'est adressé aux électeurs américains dans un long monologue de 18 minutes durant lequel il vante son bilan économique. Le ton employé par le président américain a toutefois laissé paraître une posture offensive et clivante envers la population.
Écoutez le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie, analyser la dernière sortie publique de Donald Trump, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Je pense que ça sentait une certaine panique de perdre le narratif. Il y a une colère chez Trump qui gronde, à savoir qu'il aurait créé la meilleure économie de l'histoire de la planète, et les électeurs n'ont pas l'air d'accord avec lui. Et effectivement, il y avait cette idée. On était presque à traiter les électeurs d'ingrats de ne pas le voir, à quel point ça allait bien.»