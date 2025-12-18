Adresse à la nation de 18 minutes du président

Donald Trump s'est adressé aux électeurs américains dans un long monologue de 18 minutes durant lequel il vante son bilan économique. Le ton employé par le président américain a toutefois laissé paraître une posture offensive et clivante envers la population.

Écoutez le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie, analyser la dernière sortie publique de Donald Trump, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.