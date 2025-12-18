Le court règne de Pablo Rodriguez

Pablo Rodriguez, qui a remis sa démission mercredi après-midi, détient désormais un triste record: celui du chef étant resté en poste le moins longtemps au Parti libéral du Québec (PLQ).

Seul chef du PLQ à n'avoir jamais été élu à l'Assemblée nationale, il est aussi, selon le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, celui qui aura causé le plus de tort à son parti avant une élection.

Le prochain chef, ajoute notre chroniqueur, aura pour défi colossal de simplement maintenir le statut d'opposition officielle du PLQ, car l'ambition de gagner semble présentement hors de portée.

Écoutez Jonathan Trudeau faire le point sur la situation au PLQ et la course à la chefferie, jeudi, à Lagacé le matin.