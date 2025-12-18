Trop de règles dans nos cours d'école?

Certaines règles et interdictions qui sont en vigueur dans nos cours d'école, comme celles de courir ou de jouer « à la tag », sont dénoncées de toutes parts.

Ces mesures, souvent imposées par les assureurs pour viser le «risque zéro», sont considérées comme étant impraticables et, surtout, nuisibles au développement des enfants.

Écoutez la psychoéducatrice Solène Bourque réagir à Lagacé le matin jeudi.

Elle explique que priver les élèves de bouger librement durant leurs seules périodes de récréation a un impact direct sur leur comportement en classe.

Ce manque de dépense physique peut exacerber l'anxiété et les difficultés d'autocontrôle, particulièrement chez les enfants ayant un TDAH.

Elle note également que la pression des parents, de plus en plus soucieux et prompts à se plaindre aux directions, pousse les écoles à adopter une prudence excessive.