Départ de Pablo Rodriguez

Avec la crise qui a secoué le Parti libéral du Québec concernant le financement de la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez, les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour l'avenir de la formation.

Selon l'ancien ministre libéral Pierre Arcand, le parti devra miser sur ses forces, comme l'économie, s'il souhaite regagner l'estime des Québécois d'ici les prochaines élections.

Écoutez l'ancien ministre et ancien chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand, faire le point sur la situation au micro de Patrick Lagacé.