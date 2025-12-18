Un homme blessé

Des coups de feu ont été tirés vers une résidence étudiante près du cégep Lionel-Groulx, jeudi matin. Un homme aurait subi des blessures par balles, mais sa vie ne serait toutefois pas en danger.

L'incident ne serait toutefois pas lié à l'établissement d'éducation et n'impliquerait pas d'étudiants.

Les unités policières ont tout de même établi un périmètre de sécurité aux alentours, le temps de faire les vérifications nécessaires.

Écoutez l'enquêteur de police Éric Huard faire le point sur la situation au micro de Patrick Lagacé.