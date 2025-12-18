Toujours pas d'entente avec les Américains

Malgré une baisse du nombre de sièges obtenus par sa formation lors des dernières élections, passant de 33 à 22 députés, le chef du Bloc québécois se montre optimiste pour l'avenir du seul parti souverainiste à Ottawa.

Écoutez le bilan de session d'Yves-François Blanchet, qui fait aussi le point sur l'avenir du Québec et ses relations avec nos voisins américains, jeudi, à Lagacé le matin.

Un peu comme l'a fait Pierre Poilievre la veille au micro de Patrick Lagacé, le leader bloquiste a vilipendé le premier ministre Mark Carney.

Le chef libéral, qui avait vanté son CV et ses talents de négociateur pendant la campagne électorale, n'a toujours pas réussi à signer une entente avec les Américains.