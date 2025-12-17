Démission de Pablo Rodriguez

Après des révélations fracassantes sur des pratiques illégales de financement, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) a finalement cédé à la pression de son propre caucus.

Alors qu'une conférence de presse est attendue jeudi à 10h30, l'heure est déjà au bilan et, surtout, à la préparation d'une succession qui s'annonce périlleuse pour une formation politique en quête de renouveau.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter la démission du chef libéral Pablo Rodriguez, au micro de Philippe Cantin.

Nathalie Normandeau revient sur la «goutte qui a fait déborder le vase»: ces enveloppes d'argent comptant distribuées pour rembourser des donateurs, une pratique qui a rendu toute défense impossible pour ses députés.