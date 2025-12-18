Guichets de crypto-monnaie

L'entreprise québécoise Couche-Tard devra s'expliquer devant les tribunaux américains à la suite d'une histoire de fraude liée aux guichets automatiques de cryptomonnaie Bitcoin Depot qui se trouvent dans ses commerces.

Circle K, la version américaine de Couche-Tard, se fait notamment reprocher de ne pas en avoir fait assez pour prévenir et protéger sa clientèle.

Déjà connue pour ses tactiques frauduleuses, l'entreprise Bitcoin Depot, qui possède une entente avec Circle K, vise principalement les personnes âgées.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier expliquer les détails de cette histoire, jeudi, à Lagacé le matin.