Fin de la politique culturelle du 1% à Laval

La Ville de Laval a aboli sa politique d'intégration de l'art public aux bâtiments et sites municipaux, aussi appelée «politique culturelle du 1%».
Cette mesure impliquait que 1,75% du budget des projets financés par la Ville soit accordé à l'ajout d'une œuvre d'art aux bâtiments municipaux publics.
L'animateur Luc Ferrandez soutient qu'il s'agit d'une bonne décision.
«Quand tu donnes 35 000$, 45 000$ ou 300 000$ à la construction d'une œuvre d'art, puis que tu la mets sur un terrain de un mètre carré, puis que ça se trouve à être une feuille d'acier Corten tordue avec un morceau de laine autour, au contraire, ça dévalue l'art.»