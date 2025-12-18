Fin de la politique culturelle du 1% à Laval

La Ville de Laval a aboli sa politique d'intégration de l'art public aux bâtiments et sites municipaux, aussi appelée «politique culturelle du 1%».

Cette mesure impliquait que 1,75% du budget des projets financés par la Ville soit accordé à l'ajout d'une œuvre d'art aux bâtiments municipaux publics.

L'animateur Luc Ferrandez soutient qu'il s'agit d'une bonne décision.

Écoutez les commentaires de l'animateur sur cette décision, mercredi, à Lagacé le matin.