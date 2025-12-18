Diffusé sur Netflix vendredi

La boxeuse québécoise Leïla Beaudoin livrera le combat le plus important de sa carrière, vendredi, alors qu'elle affrontera la championne du monde de la catégorie des poids super-plumes, Alycia Baumgardner. Le combat, qui précédera celui de l'influenceur-boxeur Jake Paul, sera diffusé en direct sur Netflix, vendredi.
Écoutez l'entraîneur de Leïla Beaudoin, Samuel Décarie-Drolet, en compagnie du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et de Patrick Lagacé.
«Leïla, c'est une personne qui a étudié en soins infirmiers, est infirmière de formation [...] Donc elle, avant de changer de mode de vie, elle veut devenir championne du monde. Elle veut aspirer au plus haut niveau. C'est la raison pour laquelle elle est allée vers Alycia Baumgardner.»