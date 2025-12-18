Bilan de l'année 2025 dans la capitale

Le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, décrit la dernière année comme en étant une «de résultats». L'année 2025 aura effectivement été charnière pour la capitale nationale, notamment en termes de construction de logements.
Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, présenter son bilan de l'année 2025, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«On a construit, depuis quatre ans, 2400 logements sociaux et abordables. C'est plus qu'on n'en avait jamais construit dans la même période de quatre ans pendant les 25 dernières années. Alors, je suis pas en train de dire que c'est facile pour quelqu'un qui cherche un quatre et demi à 1 000 $, c'est très difficile. Mais, d'en construire plus, ça aide aussi à faire en sorte qu'on voit de plus en plus de mois gratuits à Québec. On voit des deux mois gratuits, on voit des paiements de déménagement à 1 000 $ pour inciter les gens à déménager.»
Autres sujets abordés
- Résultats aux dernières élections: surprise ou résultats anticipés?;
- Les différences de gouvernance entre Québec et Montréal;
- L'éventualité d'un référendum.