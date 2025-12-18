Bilan de l'année 2025 dans la capitale

Le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, décrit la dernière année comme en étant une «de résultats». L'année 2025 aura effectivement été charnière pour la capitale nationale, notamment en termes de construction de logements.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, présenter son bilan de l'année 2025, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.