Bilan humoristique

L'équipe du Bye Bye n'a clairement pas manqué de sources d'inspiration pour le tournage de la 50e édition de cette émission récapitulative qui est devenue une réelle tradition de la télé québécoise.

Le Bye Bye mise encore cette année sur plusieurs têtes d'affiche pour divertir les téléspectateurs au Jour de l'An. Anne Dorval, Stéphane Rousseau, Antoine Bertrand ou encore Pierre-Yves Roy-Desmarais rendront hommage aux meilleurs moments de l'actualité québécoise à travers différents sketchs humoristiques.

Écoutez le producteur du Bye Bye, Guillaume Lespérance, discuter de cette 50e édition en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et de Patrick Lagacé.