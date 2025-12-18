 Aller au contenu
Bilan humoristique

50e du Bye Bye: «Il y a des choix difficiles à faire» -Guillaume Lespérance

par 98.5

Lagacé le matin

le 18 décembre 2025 08:51

La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L'équipe du Bye Bye n'a clairement pas manqué de sources d'inspiration pour le tournage de la 50e édition de cette émission récapitulative qui est devenue une réelle tradition de la télé québécoise.

Le Bye Bye mise encore cette année sur plusieurs têtes d'affiche pour divertir les téléspectateurs au Jour de l'An. Anne Dorval, Stéphane Rousseau, Antoine Bertrand ou encore Pierre-Yves Roy-Desmarais rendront hommage aux meilleurs moments de l'actualité québécoise à travers différents sketchs humoristiques.

Écoutez le producteur du Bye Bye, Guillaume Lespérance, discuter de cette 50e édition en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et de Patrick Lagacé.

«C'est sûr que cette année, c'est excessivement politique, mais un Bye bye, ça ne peut pas être que politique. C'est une émission qui est grand public, il faut parler à tout le monde. Il y a des gens pour qui la politique, ça ne les intéresse absolument pas. Il y en a qui ne mangent que ça. Donc il faut trouver un équilibre. Mais je dirais que les politiciens, cette année, ont été assez spectaculaires. C'est dur d'être plus ridicule que ce qu'on nous a offert en 2025.»

Guillaume Lespérance

