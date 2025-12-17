À la suite d'une série de controverses

Après un mois de controverses concernant le financement de sa course à la chefferie au Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez a abdiqué.

Le chef de la formation politique, élu le 14 juin, a finalement remis sa démission mercredi après-midi, dans ce qui est le dernier chapitre d'une saga qui n'en finissait plus. Il l'a annoncé aux membres du caucus.

Le départ de l'ex-ministre fédéral des Transports, qui devait redonner un nouveau souffle au Parti libéral, crée un vide immense au sein de la formation, à moins d'un an des élections provinciales.

L'arrivée de M. Rodriguez était perçue comme un vent de changement. Doté d'une forte notoriété et d'un charisme reconnu, les libéraux du Québec souhaitaient qu'il devienne le candidat pouvant unifier une base militante en quête de leadership en devenant du même coup le contrepoids à Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois (PQ).

Pablo Rodriguez quitte plutôt la tête entre les jambes après une série de révélations embarrassantes qui a terni l'image du parti qu'il devait pourtant relancer.

Chronologie d'un scandale