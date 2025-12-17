À la suite d'une série de controverses

Après un mois de controverses concernant le financement de sa course à la chefferie au Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez a abdiqué.
Le chef de la formation politique, élu le 14 juin, a finalement remis sa démission mercredi après-midi, dans ce qui est le dernier chapitre d'une saga qui n'en finissait plus. Il l'a annoncé aux membres du caucus.
Le départ de l'ex-ministre fédéral des Transports, qui devait redonner un nouveau souffle au Parti libéral, crée un vide immense au sein de la formation, à moins d'un an des élections provinciales.
L'arrivée de M. Rodriguez était perçue comme un vent de changement. Doté d'une forte notoriété et d'un charisme reconnu, les libéraux du Québec souhaitaient qu'il devienne le candidat pouvant unifier une base militante en quête de leadership en devenant du même coup le contrepoids à Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois (PQ).
Pablo Rodriguez quitte plutôt la tête entre les jambes après une série de révélations embarrassantes qui a terni l'image du parti qu'il devait pourtant relancer.
Chronologie d'un scandale
- 18 septembre 2024: Pablo Rodriguez démissionne du cabinet de Justin Trudeau et devient simple député. Il était alors ministre des Transports et lieutenant du premier ministre au Québec.
- 14 juin 2025: Pablo Rodriguez est élu chef du Parti libéral du Québec. Sa campagne est un succès financier, puisqu'elle permet de récolter plus de 322 000$.
- 18 novembre 2025: Début de la tempête politique. La députée Marwah Rizqy est exclue du caucus libéral après avoir congédié sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, une proche de Rodriguez, sans consulter le chef.
- 19 novembre 2025: Le Journal de Montréal publie des échanges de textos suggérant un système de «brownies» (billets de 100$) qui auraient été offerts à des membres pour voter en faveur de Rodriguez lors de la course à la chefferie.
- 10 décembre 2025: L'Unité permanente anticorruption (UPAC) lance une enquête en lien avec les allégations qui pèsent contre le Parti libéral du Québec.
- 16 décembre 2025: De nouvelles révélations font état de donateurs qui auraient été remboursés en argent comptant (enveloppes de 500$) lors d'une soirée de financement en avril 2025.
- 17 décembre 2025: Après seulement 187 jours à la tête du PLQ, jamais élu par les Québécois, Pablo Rodriguez remet sa démission.