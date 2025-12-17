Démission de Pablo Rodriguez

Le départ de Pablo Rodriguez est maintenant officiel. Après des jours de tourmente, celui qui était devenu une «distraction» pour sa propre formation a confirmé sa démission à son caucus lors d'une réunion virtuelle chargée d'émotion.

Entre un sentiment d'injustice personnelle et le réalisme brutal de la joute politique, l'ex-chef libéral a tiré sa révérence, laissant le Parti libéral devant un immense chantier de reconstruction à quelques mois des prochaines élections.

Les regards se tournent déjà vers l'avenir. Le parti se réunira d'urgence dès jeudi pour établir les bases d'une course à la chefferie qui s'annonce rapide.

Écoutez l'analyste politique Louis Lacroix faire le point sur la démission du chef libéral Pablo Rodriguez, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Marc Tanguay, fort de son expérience passée, reprendra-t-il le flambeau par intérim? Quels candidats, comme Karl Blackburn ou Charles Milliard, oseront-ils se lancer dans l'arène?