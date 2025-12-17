 Aller au contenu
Politique
Démission de Pablo Rodriguez

Vers une autre course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec

par 98.5

0:00
8:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 décembre 2025 15:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Vers une autre course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le départ de Pablo Rodriguez est maintenant officiel. Après des jours de tourmente, celui qui était devenu une «distraction» pour sa propre formation a confirmé sa démission à son caucus lors d'une réunion virtuelle chargée d'émotion.

Entre un sentiment d'injustice personnelle et le réalisme brutal de la joute politique, l'ex-chef libéral a tiré sa révérence, laissant le Parti libéral devant un immense chantier de reconstruction à quelques mois des prochaines élections.

Les regards se tournent déjà vers l'avenir. Le parti se réunira d'urgence dès jeudi pour établir les bases d'une course à la chefferie qui s'annonce rapide.

Écoutez l'analyste politique Louis Lacroix faire le point sur la démission du chef libéral Pablo Rodriguez, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Marc Tanguay, fort de son expérience passée, reprendra-t-il le flambeau par intérim? Quels candidats, comme Karl Blackburn ou Charles Milliard, oseront-ils se lancer dans l'arène?

«Dans une position comme celle-là, c'est à peu près impossible de continuer à la tête du Parti libéral parce qu'il devient une distraction.»

Louis Lacroix

Vous aimerez aussi

Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
La commission
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
0:00
8:37
La mairesse Martinez Ferrada présente ses priorités pour l'Est de Montréal
La commission
La mairesse Martinez Ferrada présente ses priorités pour l'Est de Montréal
0:00
8:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Il en coûtera plus cher pour visiter le Louvre, Versailles et l'Opéra Garnier
Rattrapage
Pour les non-Européens
Il en coûtera plus cher pour visiter le Louvre, Versailles et l'Opéra Garnier
Tensions États-Unis-Venezuela: Donald Trump impose un blocus total
Rattrapage
Politique américaine
Tensions États-Unis-Venezuela: Donald Trump impose un blocus total
«Pour les libéraux fédéraux québécois, un bon soldat a été sacrifié»
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
«Pour les libéraux fédéraux québécois, un bon soldat a été sacrifié»
«Humainement et politiquement, c'était devenu intenable»
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
«Humainement et politiquement, c'était devenu intenable»
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
Rattrapage
Vedette de Peter Pan
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
Détresse alimentaire au Québec: la misère a quintuplé depuis 2020
Rattrapage
Détresse alimentaire
Détresse alimentaire au Québec: la misère a quintuplé depuis 2020
Katia Gagnon contaminée par l'esprit de Noël
Rattrapage
Temps des Fêtes
Katia Gagnon contaminée par l'esprit de Noël
Aspirants candidats: «La période du thermomètre est commencée»
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
Aspirants candidats: «La période du thermomètre est commencée»
Quelques versions en d'autres langues de chansons de Noël
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques versions en d'autres langues de chansons de Noël
Samuel Montembeault cédé au Rocket de Laval pour remise en forme
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Samuel Montembeault cédé au Rocket de Laval pour remise en forme
On parle des nouveaux mots de 2025
Rattrapage
Langue
On parle des nouveaux mots de 2025
Les statistiques de l'emploi ne sont pas bonnes
Rattrapage
États-Unis
Les statistiques de l'emploi ne sont pas bonnes
Donald Trump s'adressera à la Nation, mercredi
Rattrapage
États-Unis
Donald Trump s'adressera à la Nation, mercredi
«Il est le premier ministre des Oilers... mais avec un chandail des Canadiens»
Rattrapage
Bilan de Mark Carney
«Il est le premier ministre des Oilers... mais avec un chandail des Canadiens»