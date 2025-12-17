La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a choisi la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour tenir sa première tribune publique depuis son élection. Elle en a profité pour présenter ses priorités pour le développement de l'est de la métropole.
Écoutez Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'est de Montréal, aborder sa rencontre avec la mairesse lors de son passage à La commission.
«Elle a fait quelque chose qui est quand même inusité. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu, pour une première tribune, un maire ou une mairesse qui décide d'amener avec lui les deux paliers de gouvernement [...] Je pense que c'est un peu une cassure qu'elle tentait d'opérer pour dire : on n'arrivera pas à développer l'est de Montréal avec les moyens de la ville de Montréal, il va falloir travailler avec Québec, puis avec Ottawa.»