La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a choisi la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour tenir sa première tribune publique depuis son élection. Elle en a profité pour présenter ses priorités pour le développement de l'est de la métropole.

Écoutez Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'est de Montréal, aborder sa rencontre avec la mairesse lors de son passage à La commission.