Pablo Rodriguez a démissionné de son poste de chef du Parti libéral du Québec et cela fait des mécontents à Ottawa.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Dimitri Soudas rapporte le mécontentement des députés libéraux fédéraux québécois et des organisateurs du Parti libéral du Canada après la démission de Pablo Rodriguez, ancien lieutenant politique à Ottawa, jugée injuste et mal gérée.

«On peut juger l'issue de toute cette affaire comme injuste. On peut admettre que c'était Inévitable. Mais ce qui s'est passé, la perception des libéraux fédéraux québécois, je le répète, c'est que c'était injuste envers quelqu'un qu'ils aiment beaucoup», note Soudas.

Les autres sujets discutés