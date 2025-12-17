Chronique culturelle

 Aller au contenu
Quelques versions en d'autres langues de chansons de Noël

le 17 décembre 2025 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Quelques versions en d'autres langues de chansons de Noël
Plusieurs chansons de Noël très connues ont également leur version dans une autre langue. / deagreez / Adobe Stock

Plusieurs chansons de Noël très connues ont également leur version dans une autre langue. 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en présenter plusieurs, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

