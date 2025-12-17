 Aller au contenu
Arts et spectacles
Vedette de Peter Pan

«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé

le 17 décembre 2025

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
Éléonore Lagacé dans le rôle de Peter Pan. / Photo courtoisie/Julien Faugère.

La comédie musicale Peter Pan fait un retour au Québec. C'est Éléonore Lagacé qui incarne le rôle de Peter Pan dans cette comédie musicale présentée depuis lundi au Centre Bell.

Écoutez Éléonore Lagacé parler de son rôle et de l'aspect physique de ce dernier avec Catherine Beauchamp, Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

Elle s'entraîne physiquement et vocalement depuis un an, incluant les acrobaties aériennes, pour chanter en survolant la scène, et elle souligne la difficulté du rôle, traditionnellement joué par des femmes en raison du registre mezzo-soprano à soprano.

Éléonore Lagacé évoque la discipline nécessaire (sept spectacles par semaine, hygiène de vie stricte), la réalité des échecs derrière les succès, et son amour pour la comédie musicale, tout en poursuivant des projets pop et d’animation.

