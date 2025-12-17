 Aller au contenu
Société
Détresse alimentaire

Détresse alimentaire au Québec: la misère a quintuplé depuis 2020

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 décembre 2025 16:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Détresse alimentaire au Québec: la misère a quintuplé depuis 2020. / Adobe Stock

Un coup d'éclat qui révèle une détresse profonde. Lundi soir, un vol inhabituel a frappé une épicerie Métro du Plateau Mont-Royal: trois individus déguisés en Père Noël, appuyés par une quarantaine de «lutins», sont repartis avec 3 000$ de victuailles pour les distribuer aux plus démunis.

Si l'acte criminel n'est pas cautionné, il met en lumière une réalité brutale que les organismes d'entraide ne peuvent plus ignorer.

La présidente du Book Humanitaire, un organisme de St-Jérôme, Rachel Lapierre, dresse un portrait dévastateur de la situation actuelle sur le terrain, affirmant que nous avons franchi un seuil critique cette année.

Écoutez Rachel Lapierre, la présidente du Book Humanitaire, un organisme de St-Jérôme, dresser un portrait de la pauvreté au Québec, au micro de Philippe Cantin.

De la personne âgée qui travaille malgré un cancer pour payer son loyer, aux familles qui vivent désormais dans leur voiture, les témoignages recueillis sont proprement renversants. 

«Je calcule que la misère a quintuplé depuis la COVID, mais je vous dirais que cette année, on a monté trois marches, ça ne va vraiment pas bien.» 

Rachel Lapierre

