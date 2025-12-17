Démission de Pablo Rodriguez

Le chef libéral Pablo Rodriguez a pris la décision de démissionner de son poste à la tête du Parti libéral du Québec, largement en raison de la controverse au sein de la formation politique et du manque de soutien d'une partie de son caucus.
Il en fera l'annonce officielle aux médias jeudi, après avoir indiqué le tout à son caucus mercredi après-midi.
Quels candidats pourraient potentiellement le remplacer?
Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.
«La période du thermomètre est commencée. Tous les aspirants candidats prennent présentement la température de leurs appuis. Les jeux de coulisses ont commencé. Les téléphones se font aller. Un conseil aux aspirants candidats: si vous voulez vous présentez, allez y rapidement avant que les jeux soient faits et que les gens aient donné leur appui à quelqu'un.»
Écoutez le stratège politique souligner les chances qu'auraient Karl Blackburn et Charles Milliard, tous deux candidats à la dernière course à la chefferie, et Marc Tanguay, ancien chef par intérim du parti, s'ils décident de se présenter.