Démission de Pablo Rodriguez

Le chef libéral Pablo Rodriguez a pris la décision de démissionner de son poste à la tête du Parti libéral du Québec, largement en raison de la controverse au sein de la formation politique et du manque de soutien d'une partie de son caucus.

Il en fera l'annonce officielle aux médias jeudi, après avoir indiqué le tout à son caucus mercredi après-midi.

Quels candidats pourraient potentiellement le remplacer?

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.