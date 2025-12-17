 Aller au contenu
Politique
Démission de Pablo Rodriguez

Aspirants candidats: «La période du thermomètre est commencée»

par 98.5

0:00
9:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 décembre 2025 16:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Aspirants candidats: «La période du thermomètre est commencée»
Le chef libéral Pablo Rodriguez a pris la décision de démissionner de son poste à la tête du PLQ / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le chef libéral Pablo Rodriguez a pris la décision de démissionner de son poste à la tête du Parti libéral du Québec, largement en raison de la controverse au sein de la formation politique et du manque de soutien d'une partie de son caucus. 

Il en fera l'annonce officielle aux médias jeudi, après avoir indiqué le tout à son caucus mercredi après-midi.

Quels candidats pourraient potentiellement le remplacer?

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.

«La période du thermomètre est commencée. Tous les aspirants candidats prennent présentement la température de leurs appuis. Les jeux de coulisses ont commencé. Les téléphones se font aller. Un conseil aux aspirants candidats: si vous voulez vous présentez, allez y rapidement avant que les jeux soient faits et que les gens aient donné leur appui à quelqu'un.»

Luc Ouellet

Écoutez le stratège politique souligner les chances qu'auraient Karl Blackburn et Charles Milliard, tous deux candidats à la dernière course à la chefferie, et Marc Tanguay, ancien chef par intérim du parti, s'ils décident de se présenter. 

Vous aimerez aussi

«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Lagacé le matin
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
0:00
15:43
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
La commission
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
0:00
8:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Il en coûtera plus cher pour visiter le Louvre, Versailles et l'Opéra Garnier
Rattrapage
Pour les non-Européens
Il en coûtera plus cher pour visiter le Louvre, Versailles et l'Opéra Garnier
Tensions États-Unis-Venezuela: Donald Trump impose un blocus total
Rattrapage
Politique américaine
Tensions États-Unis-Venezuela: Donald Trump impose un blocus total
«Pour les libéraux fédéraux québécois, un bon soldat a été sacrifié»
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
«Pour les libéraux fédéraux québécois, un bon soldat a été sacrifié»
«Humainement et politiquement, c'était devenu intenable»
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
«Humainement et politiquement, c'était devenu intenable»
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
Rattrapage
Vedette de Peter Pan
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
Détresse alimentaire au Québec: la misère a quintuplé depuis 2020
Rattrapage
Détresse alimentaire
Détresse alimentaire au Québec: la misère a quintuplé depuis 2020
Katia Gagnon contaminée par l'esprit de Noël
Rattrapage
Temps des Fêtes
Katia Gagnon contaminée par l'esprit de Noël
Quelques versions en d'autres langues de chansons de Noël
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques versions en d'autres langues de chansons de Noël
Vers une autre course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
Vers une autre course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec
Samuel Montembeault cédé au Rocket de Laval pour remise en forme
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Samuel Montembeault cédé au Rocket de Laval pour remise en forme
On parle des nouveaux mots de 2025
Rattrapage
Langue
On parle des nouveaux mots de 2025
Les statistiques de l'emploi ne sont pas bonnes
Rattrapage
États-Unis
Les statistiques de l'emploi ne sont pas bonnes
Donald Trump s'adressera à la Nation, mercredi
Rattrapage
États-Unis
Donald Trump s'adressera à la Nation, mercredi
«Il est le premier ministre des Oilers... mais avec un chandail des Canadiens»
Rattrapage
Bilan de Mark Carney
«Il est le premier ministre des Oilers... mais avec un chandail des Canadiens»