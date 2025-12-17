Prendre en mains son destin

Le PDG de McDonald's, Chris Kempczinski, a partagé des conseils de carrière sans détour dans une nouvelle vidéo Instagram. Kempczinski encourageait les gens à prendre pleinement en main leur parcours professionnel plutôt que d'attendre que d'autres leur ouvrent des portes.

Écoutez à ce sujet, au micro de Philippe Cantin, une personne qui est partie de zéro et qui a bâti son succès: Jessica Harnois, sommelière conférencière et entrepreneure.

Harnois partage son expérience: miser sur ses forces, s’entourer de personnes compétentes, accepter l’erreur et transformer ses faiblesses en atouts.

Elle insiste sur la connaissance de soi, le courage de faire des choix, et l’importance de trouver un équilibre entre tête, cœur et corps, thèmes abordés dans son livre.