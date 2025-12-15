Altercations, critiques, stratégies…

Les couteaux volent bas entre les politiciens. Joute verbale entre François Legault et Mark Miller, les mots de Magali Picard à l’encontre du ministre du Travail Jean Boulet… Les exemples sont nombreux.
Comment expliquer ce phénomène et comment les politiciens vivent-ils cette situation ?
Écoutez la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, aborder ce problème important, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.
Autre sujet abordé :
- La mairesse de Longueuil a demandé qu’une enquête soit ouverte sur le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) suite à la mort de Nooran Rezayi.