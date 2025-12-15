 Aller au contenu
Politique provinciale
Entrevue de François Legault

«Je crois que les Québécois n'écoutent plus la CAQ» -Nathalie Normandeau

le 15 décembre 2025 18:18

«Je crois que les Québécois n'écoutent plus la CAQ» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Pour les besoins de sa chronique, Nathalie Normandeau réagit à chaud à l'entrevue du premier ministre François Legault au micro de Philippe Cantin.

Elle souligne la «question qui tue», c'est-à-dire, les raisons pour lesquelles les réalisations de la CAQ ne semblent avoir aucune prise sur l'électorat.

«Je crois que les Québécois n'écoutent plus la CAQ. On verra ce que ça va donner dans six mois. Dans trois mois, dans six mois, on aura peut-être une conversation différente de celle qu'on a actuellement, mais il y a quelque chose qui s'est brisé entre la CAQ et les électeurs, Monsieur Legault semble minimiser les dossiers comme Northvolt.»

Nathalie Normandeau

