Mort du réalisateur Rob Reiner et propos de Trump

Pour sa chronique américaine, Valérie Beaudoin a abordé le drame survenu en Californie où le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été tués, leur fils ayant été arrêté.

Le sujet est devenu politique après la réaction du président américain Donald Trump.

Trump a écrit un message qualifiant la mort de Reiner (un de ses critiques) de très triste, mais il a ensuite blâmé une «maladie mentale invalidante connue sous le nom du syndrome de dérangement Trumpien (TDS)».

Valérie Beaudoin a souligné l'ironie et l'hypocrisie de cette déclaration, car elle contredisait les appels des Républicains à ne pas politiser le drame.

